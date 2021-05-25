Полиция задержала уборщицу, обокравшую 95-летнюю петербурженку на 400 тыс. рублей

Полиция задержала уборщицу, обокравшую 95-летнюю петербурженку на 400 тыс. рублей
Обвиняемая в краже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области удалось поймать женщину, подозреваемую в краже денег у 95-летней петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что 20 мая вечером к правоохранителям Кировского района Петербурга обратилась 95-летняя петербурженка, сообщавшая, что ее обокрали в своей квартире на проспекте Ветеранов.

Оказалось, что к пожилой женщине домой пришла неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей соцслужбы. После чего ввела пенсионерку в заблуждение. Сначала предложила купить мед, а потом резко объявила об острой необходимости замены старых денежных купюр на новые.

Пострадавшая растерялась, а в это время злоумышленница зашла в комнату и украла 400 тыс. рублей, а затем скрылась.

Через несколько дней, 24 мая в Выборгском районе в поселке Семиозерье по Парковому переулку у дома 25 была задержана подозреваемая. Ею оказалась 49-летняя уборщица одной из городских больниц. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb писала, что полиция Пушкина занялась делом пенсионерки, у которой мошенники выманили почти 1,5 млн рублей.

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