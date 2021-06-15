Вылетевший в Петербург самолёт вынужденно сел в аэропорту Тюмени

После замены борта более 100 пассажиров вылетели в без пятнадцати двенадцать. Фото: pixabay

После замены борта более 100 пассажиров вылетели в без пятнадцати двенадцать. Фото: pixabay

Сегодня в аэропорту Тюмени была вынужденная посадка самолёта, вылетевшего в Северную столицу.

Об этом сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идёт о рейсе, вылетевшем в восемь утра по местному времени «Тюмень — Петербург», но в аэропорту «Рощино» вернули самолёт.

Это сработал датчик неисправности автопилота из-за чего пилот захотел посадить самолёт в аэропорту вылета. Воздушное судно село в штатном режиме. После замены борта более 100 пассажиров вылетели в без пятнадцати двенадцать.

Ттранспортная прокуратура проводит проверку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при крушении небольшого самолета. В Техасе произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб один человек. Кроме того, пострадали пять человек, сообщает телеканал ABC13.