Вылетевший в Петербург самолёт вынужденно сел в аэропорту Тюмени

Вылетевший в Петербург самолёт вынужденно сел в аэропорту Тюмени
После замены борта более 100 пассажиров вылетели в без пятнадцати двенадцать. Фото: pixabay

Сегодня в аэропорту Тюмени была вынужденная посадка самолёта, вылетевшего в Северную столицу.

Об этом сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идёт о рейсе, вылетевшем в восемь утра по местному времени «Тюмень — Петербург», но в аэропорту «Рощино» вернули самолёт.

Это сработал датчик неисправности автопилота из-за чего пилот захотел посадить самолёт в аэропорту вылета. Воздушное судно село в штатном режиме. После замены борта более 100 пассажиров вылетели в без пятнадцати двенадцать.

Ттранспортная прокуратура проводит проверку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при крушении небольшого самолета. В Техасе произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб один человек. Кроме того, пострадали пять человек, сообщает телеканал ABC13.

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