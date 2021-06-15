В Петербурге назвали дату выборов в Заксобрание

В Петербурге назвали дату выборов в Заксобрание
Заседание ЗакСа. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к выборам высшего органа представительной власти города, предполагаемая дата – 19 июня. Об этом рассказал спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Петербургский парламент 16 июня рассмотрит проект Постановления «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва».

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, Центризбиркомому еще предстоит принять решение о продолжительности голосования — от одного до трех дней. Спикер ЗакСа заявил, что выборы следует провести в три дня, чтобы каждый петербуржец смог воспользоваться своим избирательным правом.

По его мнению, «такая процедура в достаточной мере гарантирует честность, прозрачность и открытость процесса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС должен остаться мощной точкой опоры для простых людей. Об этом заявил Вячеслав Макаров.

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