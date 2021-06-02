Вячеслав Макаров об итогах праймериз: ЗакС должен остаться мощной точкой опоры для простых людей

В бюллетенях будут такие кандидаты в депутаты, что к ним ни у кого не будет вопросов. Фото: Baltphoto

В бюллетенях будут такие кандидаты в депутаты, что к ним ни у кого не будет вопросов. Фото: Baltphoto

Вячеслав Макаров об итогах праймериз: ЗакС должен остаться мощной точкой опоры для простых людей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поблагодарил петербуржцев за то, что они приняли участие в праймериз. Как сообщил он на брифинге, в них участвовали 217 тыс. человек. Результаты праймериз утвердили. Их считают абсолютно прозрачными.

«Хотел бы ещё раз заметить, обратившись к вам, коллегам-депутатам, сегодня обсуждали результаты праймериз, что фракция «Единая Россия» к тому административному давлению, что осуществлялось, никакого отношения не имеет. Мы от этого жестко отходим. Абсолютно всё было добровольно. Для нас самой первой задачей была, чтобы всё было честно и прозрачно. Второе, чтобы Законодательное собрание Петербурга осталось мощной точкой опоры для простых людей», — прокомментировал Макаров.

Он заверил, что во фракции «Единая Россия» работают честные и порядочные люди. Ответственные люди, которые искренне болеют за дело, искренне будут сражаться за интересы простых людей. Для них это — самая главная задача, признаётся Макаров.

Партийная конференция будет, её проведут в три этапа.