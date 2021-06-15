Вокруг многострадального особняка Игеля появился забор

Петербуржцев обеспокоил забор, который появился у особняка Игеля на Каменноостровском проспекте. Историческое здание разрушается не один год. За это время оно успело пережить пожары и стать местом притяжения для воров и бездомных.

О заборе, который вырос вокруг особняка, Gazeta.SPb сообщили читатели. Как отметили петербуржцы, на месте не установили информационного щита о проведении работ. Горожан насторожило то, что забором обнесли и часть сада рядом со зданием.

«Не собираются ли там рубить сирень и столетние дубы?», — задались вопросом читатели.

Запрос о работах в особняке Gazeta.SPb направила в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В мае Gazeta.SPb писала о том, что компанию, которая должна была заняться реставрацией особняка, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Тогда объединенная пресс-служба судов сообщила о том, что ООО «Асгард» заключило с городом в январе 2020-го года концессионное соглашение. По нему компания должна была отреставрировать объект культурного наследия. Там планировали открыть гостиницу. КГИОП при этом утвердил предмет охраны объекта. К нему отнесли крышу, декоративно-художественную отделку особняка, лепнину и штукатурную отделку потолка.

Осенью прошлого года все эти элементы пострадали во время серьезного пожара. Во время его тушения пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

Прошлогодний пожар – только одна из бед особняка Игеля. Градозащитники не один год били тревогу из-за жуткого состояния здания, но оно так и оставалось заброшенным. За эти годы из особняка успели похитить все, что представлялось возможным. Стащили даже мраморные столешницы, камин. Здание начало притягивать бездомных.

По концессионному соглашению, здание должны превратить в гостиницу с категорией «три звезды». Номерной фонд составит 46 комнат.