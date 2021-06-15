«Сотрудники банков» продолжают обманывать жителей Петербурга: пенсионеры отдают сотни тысяч рублей

За последние несколько дней мошенники совершили десятки звонков жителям Северной столицы, и многие из них, как оказалось, увенчались успехом.

Так, 9 июня около 11 утра 75-летнему пенсионеру с Товарищеского проспекта позвонил «сотрудник банка». Убедив мужчину, что его сбережения подвергаются подозрительным операциям, неизвестный предложил петербуржцу перевести на «безопасные» счета 505 тысяч рублей. По аналогичной схеме лишился 410 тысяч рублей 68-летний житель улицы Сизова.

В Пушкинском районе мошенникам удалось уговорить отдать 450 тысяч рублей 75-летнего петербуржца, проживающего на Октябрьском бульваре. А на Васильевском острове 70-летняя жительница Ленобласти через терминал мобильного оператора на Среднем проспекте передала аферистам 700 тысяч рублей. Еще 520 тысяч злоумышленники получили от горожанки 1950 года рождения, проживающей на 13-й линии. Наконец, 705 800 рублей лишилась 54-летняя безработная женщина с улицы Архитектора Белова.

В подавляющем большинстве случаев злоумышленники притворяются сотрудниками службы безопасности банков или полицейскими, уведомляя граждан о подозрительных действиях, которые совершаются на их банковском счету. Затем аферисты пытаются выманить конфиденциальную информацию — личные данные, CVC или CVV-коды, а также моментальные коды, которые приходят владельцу счета для подтверждения операции.

Есть, однако, и другие способы телефонного мошенничества: пожилым, как правило, людям звонят их близкие «родственники», сообщая о том, что попали в аварию, и для «улаживания проблем» срочно необходима внушительная сумма. Обычно пенсионеры, не раздумывая, соглашаются передать деньги некоему «курьеру».

В целом, мошеннических схем существует бесконечное множество. Защититься от них можно лишь одним способом — сохранять настороженность и внимание в разговорах с незнакомцами и, не торопясь, проверять всю информацию, связанную с финансами, через официальные лица: к примеру, лично приходить в банк, если вам сообщают по телефону о подозрительных операциях, или звонить детям и внукам, которые внезапно «сбили пешехода».