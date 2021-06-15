Громкие пощечины, голод и сон на полу: в Петербурге отчим заставлял 13-летнего подростка прилежно учиться

В Северной столице возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Петербургский Следственный комитет 15 июня сообщает, что в истязаниях 13-летнего подростка подозревается его 38-летний отчим.

По информации следствия, в Красногвардейском районе города с 31 мая по 7 июня отчим ребенка не гуманными методами «воспитывал» сына своей сожительницы. Мужчина испытывал к ребенку неприязненные отношения, а еще заведомо знал, что мальчик находится в материальной и другой зависимости от него.

Следователи думают, что он зачастую бил ребенка, причинял ему физические и психические страдания.

Сообщается, что подозреваемого задержали, В данный момент решается вопрос об избрании в отношении отчина меры пресечения, а также предъявлении ему обвинения.

По информации «Фонтанки» мальчика били, чтобы тот начал прилежно учиться. Среди способов воздействия на подростка был голод, сон на полу, физическая сила.

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