Громкие пощечины, голод и сон на полу: в Петербурге отчим заставлял 13-летнего подростка прилежно учиться

Громкие пощечины, голод и сон на полу: в Петербурге отчим заставлял 13-летнего подростка прилежно учиться
Мальчика систематически избивал отчим. Фото: Pixabay

В Северной столице возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Петербургский Следственный комитет 15 июня сообщает, что в истязаниях 13-летнего подростка подозревается его 38-летний отчим.

По информации следствия, в Красногвардейском районе города с 31 мая по 7 июня отчим ребенка не гуманными методами «воспитывал» сына своей сожительницы. Мужчина испытывал к ребенку неприязненные отношения, а еще заведомо знал, что мальчик находится в материальной и другой зависимости от него.

Следователи думают, что он зачастую бил ребенка, причинял ему физические и психические страдания.

Сообщается, что подозреваемого задержали, В данный момент решается вопрос об избрании в отношении отчина меры пресечения, а также предъявлении ему обвинения.

По информации «Фонтанки» мальчика били, чтобы тот начал прилежно учиться. Среди способов воздействия на подростка был голод, сон на полу, физическая сила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новоиспеченный супруг вместе с молодой женой в участке: мужчина стрелял по подросткам.

новости СПб отчим подросток


 

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