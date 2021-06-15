В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, как важно вакцинироваться как можно большему числу россиян. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, как важно вакцинироваться как можно большему числу россиян. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19.

Они оставляют желать лучшего, заявил песков, сообщает РИА «Новости». Он напомнил, как важно вакцинироваться как можно большему числу россиян. Также пресс-секретарь заявил, что прививка должна остаться добровольной.

Он считает, что каждый россиянин должен понять, что прививка является лучшей защитой от COVID-19. Песков надеется, что скоро это поймут многие и статистика поменяется в лучшую сторону.