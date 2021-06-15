В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19.
Они оставляют желать лучшего, заявил песков, сообщает РИА «Новости». Он напомнил, как важно вакцинироваться как можно большему числу россиян. Также пресс-секретарь заявил, что прививка должна остаться добровольной.
Он считает, что каждый россиянин должен понять, что прививка является лучшей защитой от COVID-19. Песков надеется, что скоро это поймут многие и статистика поменяется в лучшую сторону.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что плохие отношения между странами заставили Путина встретиться с Байденом. Лидер Российской Федерации Владимир Путин поедет на саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в связи с тем, что это необходимо из-за «плохого состояния отношений» между странами.