Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России

Ранее такая же норма закончила своё действие сегодня. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Ранее такая же норма закончила своё действие сегодня. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца сентября мораторий на выдворение из России иностранцев.

Ранее такая же норма закончила своё действие сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

Так в форме принудительного выдворения за пределы будут депортированы или переданы другим странам иностранцы в соответствии с международным договором России о реадмиссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Президент РФ Владимир Путин высказался о преемнике и уходе с поста президента России. Своим мнением он поделился в рамках интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Российский лидер пообещал поддержать человека, который будет не просто предан стране, а готов положить свою жизнь во имя России. И отметил, что не рассматривает свой уход с поста президента РФ, как возможную угрозу для стабильности в стране.