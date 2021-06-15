Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России

Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России
Ранее такая же норма закончила своё действие сегодня. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца сентября мораторий на выдворение из России иностранцев.

Ранее такая же норма закончила своё действие сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

Так в форме принудительного выдворения за пределы будут депортированы или переданы другим странам иностранцы в соответствии с международным договором России о реадмиссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Президент РФ Владимир Путин высказался о преемнике и уходе с поста президента России. Своим мнением он поделился в рамках интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Российский лидер пообещал поддержать человека, который будет не просто предан стране, а готов положить свою жизнь во имя России. И отметил, что не рассматривает свой уход с поста президента РФ, как возможную угрозу для стабильности в стране.

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