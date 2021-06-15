«Ъ»: мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта

&#171;Ъ&#187;: мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта
Задержки возникают из-за таможенных требований. Фото: pixabay
Частичное закрытие терминала Яньтянь в городе Шэньчжэнь Китая может сделать большие перебои в мировой контейнерной торговле.
Причина такой ситуации — вспышка COVID-19 в провинции Гуандун, сообщает «Коммерсантъ». Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша и в Гонконг, но там не так много места для всех судов. Задержки возникают из-за таможенных требований. Так из-за перераспределения грузов образовались пробки.
Обработка контейнеров может занимать до семи дней, а всё транзитное время стало больше до 16 дней. Такая ситуация, конечно же, отражается на цене перевозок: по мнению специалистов, мировая торговля может потерять больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала ранее.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский президент Джо Байден отменил ограничения, введенные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в отношении социальных сетей TikTok и WeChat.
Китай контейнеры коронавирус мировая торговля Шэньчжэнь


 

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