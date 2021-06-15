Водитель после аварии на Садовой принял позу лягушки на дороге

Мужчина после ДТП на Садовой сел в странную позу. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Мужчина после ДТП на Садовой сел в странную позу. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель одной из участвующих в ДТП машин оказался в странной позе на дороге.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Центральном районе Северной столицы на улице Садовая у дома 40 произошла авария.

По информации очевидцев происходящего, которые опубликовали фотографии с места происшествия, ДТП случилось в результате неудачного разворота одним из участников аварии.

Сообщается, что все произошло в 15:12.

На кадрах видно, что мужчина сидит на корточках на дороге, его руки вытянуты вперед, а голова наклонена. В данный момент неизвестно, в каком состоянии он находится.

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