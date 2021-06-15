В Выборгской районе автомобилист улетел в кювет, въехал в дерево и погиб

В Ленинградской области в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 23:00 на 85 километре автомобильной дороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 38-летний мужчина разбился за рулем автомобиля.
Сообщается, что водитель, управляя «Шкодой Октавией», не справился с управлением. Он съехал в левый ряд и улетел в кювет. Там же он въехал в дерево.
В результате случившегося мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге.