В Выборгской районе автомобилист улетел в кювет, въехал в дерево и погиб

В Выборгской районе автомобилист улетел в кювет, въехал в дерево и погиб
Водитель скончался на месте происшествия на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг". Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 23:00 на 85 километре автомобильной дороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 38-летний мужчина разбился за рулем автомобиля.

Сообщается, что водитель, управляя «Шкодой Октавией», не справился с управлением. Он съехал в левый ряд и улетел в кювет. Там же он въехал в дерево.

В результате случившегося мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге.

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