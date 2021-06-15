Кусок лепнины упал на петербурженку в переулке Пирогова

Кусок лепнины упал на петербурженку в переулке Пирогова
Следователи проводят доследственную проверку. Фото: Следком

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах травмирования женщины в центре города. На петербурженку свалился кусок фасада исторического здания.

Об этом сообщает петербургское управление СК. Следственные органы проводят проверку после инцидента, который произошел утром 15 июня в переулке Пирогова.

На женщину, проходившую мимо исторического дома, упал отвалившийся элемент лепнины. Она получила травмы. Прохожие вызвали скорую, женщину госпитализировали в больницу.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты объяснили причины обрушения фасадов в Петербурге.

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