Светлана Лобода и Niletto споют петербургским выпускникам на «Алых парусах»

В Петербурге назвали имена артистов, которые выступят на празднике выпускников «Алые паруса» в этом году.

«Алые паруса» состоятся 25 июня. На этот раз власти решили провести праздник в очном формате, но нормы эпидемической безопасности должны соблюдаться. На Дворцовой площади уже начали собирать главную сцену.

Режиссер-постановщик праздника Михаил Колпахчиев рассказал, что во время шоу выпускникам покажут сюжеты о первом полете человека в космос, победе Александра Невского на Чудском озере, как Александр Пушкин писал свои произведения, и как Михаил Ломоносов совершал открытия.

Ведущими «Алых парусов» будут Иван Ургант и Даша Александрова. На сцене выступят Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что корабль под алыми парусами прошел по Неве: фоторепортаж Gazeta.SPb.