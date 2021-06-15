Как корабль под алыми парусами прошел по Неве: фоторепортаж Gazeta.SPb

Как корабль под алыми парусами прошел по Неве: фоторепортаж Gazeta.SPb
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербург уже на следующей неделе проведет грандиозный праздник всех выпускников «Алые пруса». Накануне петербуржцы и жители города стали свидетелями репетиции – корабль под алыми парусами прошел по Неве. Gazeta.SPb показывает, как это было/

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В ночь на вторник, 15 июня, в Петербурге прошла репетиция «Алых парусов». Троицкий мост развели раньше обычного, около 23:00, и парусник пустился в путь.

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

«Россия» отрабатывала движения. Корабль дошел до Литейного моста, а ближе к полуночи добрался до Петропавловской крепости.

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В этом году «Алые паруса» пройдeт 25 июня. Губернатор Александр Беглов пообещал, что в этом году праздник пройдет в акватории Невы в очном формате.

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественная часть «Алых парусов» прошла онлайн. Пиротехническое шоу и проход парусника перенесли в акваторию Финского залива.

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Пока неизвестно, смогут ли в этом году все желающие насладиться праздником вживую. В Смольном допускали введение дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ранее стало известно о том, что с 17 июня в Петербурге ужесточают ограничения. Так, было принято решение отменить «Бал медалистов».

«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
«Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
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