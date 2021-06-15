Шестнадцать спасателей борются с пожаром на Смольном проспекте

Спасатели прибыли на место происшествия в Центральном районе. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели прибыли на место происшествия в Центральном районе. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Центральном районе города произошло чрезвычайное происшествие — в жилом здании загорелась квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 июня стало известно, что в Центральном районе Северной столицы по Смольному проспекту дома 5 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 17:27 .

По предварительной информации в жилом здании горит квартира.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлекалось от МЧС четыре единицы техники и шестнадцать человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на проспекте Науки 40 минут пожарные боролись с пожаром в квартире.