Синоптики обещают до +23 и ветер в Ленобласти в среду

В Ленинградской области в среду, 16 июня, ожидается небольшая облачность и сильный ветер в прибрежных районах.

Такой прогноз дали в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в некоторых районах 47 региона пройдут небольшие дожди. Днем осадков не прогнозируется.

Ночью скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Днем северо-западный, западный ветер будет умеренным. В районе побережья Финского залива ветер будет сильным.

Столбики термометров ночью покажут от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильный ветер и облачная погода ждут петербуржцев в среду.