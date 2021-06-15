Сильный ветер и облачная погода ждут петербуржцев в среду

Сильный ветер и облачная погода ждут петербуржцев в среду
Погода будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 16 июня, в Северной столице будет тепло, но погоду испортит сильный ветер на побережье и небольшая облачность.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Завтра в Петербурге ожидается небольшая облачность, но обойдется без осадков. Ветер будет умеренным как ночью, так и днем. Ночью подует западный ветер, а днем он сменит направление на северо-западный. Возле Финского залива порывы ветра будут сильными.

Ночью температура воздуха опустится до +12…+14 градусов. В разгар дня столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет облачно, дождливо и до +22 градусов.

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