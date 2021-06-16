В Петергофе коронавирус снова прикрыл музеи

В Петергофе коронавирус снова прикрыл музеи
В Петергофе предупредили о закрытии музеев. Фото: pixabay

В Петергофе в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией вновь стали закрыты несколько музеев.

Как сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника, деньги за аннулированные билеты будут возвращены горожанам и туристам.

Музей принес свои извинения и сообщил, что стоимость тех билетов, что покупались заранее, онлайн, вернут.

Сообщается, что работать перестанет дворец «Коттедж» и Фермерский дворец вплоть до 25 июня. Кроме того, историко-культурный проект «Государевы потехи» и музей-спектакль «Дом игральных карт» будет закрыт до 27 числа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге власти активно вводят новые ковид-ограничения, а у больницах собираются очереди из машин скорой помощи с больными пациентами. Однако статистика никакой третьей волны коронавируса в городе не видит.

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