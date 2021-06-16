В Петербурге сексуально озабоченный напал на учительницу

Накануне в Петербурге сексуально озабоченный приставал к женщине в подъезде её дома.
Учительница возвращалась домой около 00:15 . Она зашла в парадную по адресу: улица Коллонтай д. 5. Следом за ней зашел неизвестный мужчина и подошел к женщине 1982 года рождения, задрал подол платья и руками потрогал бедра. В этот момент, заявительница говорила по телефону с мужем и закричала: «Спускайся, скорее!».
Женщина выбежала из парадной, мужчина выбежал в след за ней, но в другую сторону и крикнув «Я хочу тебя!».
Свидетелей происшествия не было. Составили ориентировку, направили по подразделениям. На домофоне установлено видеонаблюдение.
Приметы мужчины: 35-35 лет, рост 170-175 см, щуплого телосложения, в очках с прямоугольной оправой.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Московском районе города в одном из Бизнес Центров произошла трагедия, током убило электрика.