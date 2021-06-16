Электрика на работе в БЦ Петербурга убило током

Электрика на работе в БЦ Петербурга убило током
Петербуржца убило током на работе. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Московском районе города в одном из Бизнес Центров произошла трагедия, током убило электрика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранительным органам в Московском районе по телефону сообщили, что в Бизнес Центре «Лидер», которых находится на площади Конституции дома 3 находится труп.

Тело принадлежит 33-летнему мужчине, уроженцу Петербурга.

Оказалось, что пострадавшего поразило электрическим током. Мужчина работал по договору электриком в данном Бизнес Центре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого. Когда оперативники прибыли, они увидели труп 38-летнего хозяина квартиры с гематомами на лице и с переломанными ребрами.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что женщина, которую нашли завернутой в ковер после квартирного пожара в Решетниково, уже неделю как была мертва.

"Лидер" московский район новости СПб электрик


 

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