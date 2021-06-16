Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле

Петербург вошел в десятку городов с самым бюджетным отдыхом в июле. Фото: Baltphoto

Петербург вошел в десятку городов с самым бюджетным отдыхом в июле. Фото: Baltphoto

После проведения исследования сервисом бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определено, где можно отдохнуть в июле дешевле, чем в Сочи и Ялте.

Статистика TVIL.RU говорит, что туристы предпочитают бронировать свой отдых в июле от двух дней до двух недель. При этом тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тыс. рублей в сутки.

Так, первую строчку, как самое дешевое направление на июль занимает республика Татарстан. Там стоимость суток в отеле или хостеле в июле выйдет менее, чем в тысячу рублей за сутки.

Недорого можно остановиться в Москве, за 1625 рублей. Почти такая стоимость за сутки в Соль-Илецке — 1758 рублей. В Новом Афоне же за «ночовку» придется потратить 1579 рублей.

В Петербурге же чаще всего предпочитают отдыхать в течение пяти дней. Так, сутки в Северной столице могут обойтись в 2806 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все парковые зоны в центре Петербурга откроют для горожан.