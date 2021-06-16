Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле

Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле
Петербург вошел в десятку городов с самым бюджетным отдыхом в июле. Фото: Baltphoto

После проведения исследования сервисом бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определено, где можно отдохнуть в июле дешевле, чем в Сочи и Ялте.

Статистика TVIL.RU говорит, что туристы предпочитают бронировать свой отдых в июле от двух дней до двух недель. При этом тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тыс. рублей в сутки.

Так, первую строчку, как самое дешевое направление на июль занимает республика Татарстан. Там стоимость суток в отеле или хостеле в июле выйдет менее, чем в тысячу рублей за сутки.

Недорого можно остановиться в Москве, за 1625 рублей. Почти такая стоимость за сутки в Соль-Илецке — 1758 рублей. В Новом Афоне же за «ночовку» придется потратить 1579 рублей.

В Петербурге же чаще всего предпочитают отдыхать в течение пяти дней. Так, сутки в Северной столице могут обойтись в 2806 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все парковые зоны в центре Петербурга откроют для горожан.

бюджетный отдых новости СПб отдых


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле
Необычный способ защитить организм и свободная от эпидемии страна: новости ...
Электрика на работе в БЦ Петербурга убило током
В Калининском районе мужчина упал с 8-го этажа
Пожилая петербурженка перевела на «безопасный счет» 2 млн 340 ...
Неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей
В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан
В среду утром Петербург стоит в 4-балльных пробках