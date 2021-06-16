Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС &#171;Тайшань&#187;
Причина повышения уровня радиации - повреждение топливных стержней. Фото: pixabay.com

Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань». Главная причина — повреждение топливных стержней.

В процессе мониторинга зафиксировали повышение уровня радиоактивности теплоносителя, но АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, сообщает ТАСС. Также обеспечивается операционная безопасность станции.

Причина повышения уровня радиации — повреждение топливных стержней. Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки в процессе эксплуатации энергоблоков есть обнаружение небольших повреждений топливных стержней. Повреждено мене 1% топливных элементов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта. Частичное закрытие терминала Яньтянь в городе Шэньчжэнь Китая может сделать большие перебои в мировой контейнерной торговле.

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