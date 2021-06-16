Пока Смольный развеивает слухи об отставке вице-губернатора Эргашева: Петербург готовит новые ограничения и открывает COVID-койки

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса в Петербурге появились слухи о грядущей отставке вице-губернатора Олега Эргашева. В Смольном сообщения пока опровергают. Между тем, ограничения в Северной столице становятся все строже, а заболевших и коек для ковид-пациентов – все больше.

Вице-губернатор Олег Эргашев курирует в Смольном вопросы здравоохранения. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в непростой ситуации чиновник ушел на месяц в отпуск, из которого может уже не вернуться. Утверждалось даже, что он уже провел последнее совещание.

В аппарате вице-губернатора эту информацию поспешили опровергнуть.

Между тем, в городе, действительно, наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация, на фоне которой Петербург продолжает принимать события мирового масштаба. В июне Северная столица провела Петербургский международный экономический форум, сейчас проходит Евро-2020, а уже на следующей неделе должны отметить праздник всех выпускников «Алые паруса».

По последним данным, с начала пандемии в городе коронавирусом заразились 452 497 человек. Суточный прирост в последний раз составил 902 человека.

Уже завтра, 17 июня, в Петербурге ужесточат коронавирусные ограничения. Будут закрыты фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах. Общепит не сможет работать с 02:00 до 06:00, а кинотеатры принимать более 50% зрителей. ГМЗ «Петергоф» уже объявил о закрытии некоторых музеев.

Пока в Петербурге активно разворачивают дополнительные койки для коронавирусных больных. Пациентов с COVID-19 начинает принимать одна из крупнейших больниц Северо-Запада. Больница №2 сможет предоставить 1205 коек.