В Петербурге арестовали отчима, избивавшего 13-летнего подростка

В Петербурге арестовали отчима, избивавшего 13-летнего подростка
Суд отправил мужчину под арест. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красногвардейский районный суд заключил под стражу Илью Чудакова — отчима 13-летнего мальчика, который «воспитывал» пасынка физической силой.

Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.117 УК РФ (Истязания). Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

По версии следствия, в период с 31 мая по 7 июня Чудаков избил 13-летнего пасынка в машине по пути к Малоохтинскому проспекту. Мужчина нанес мальчику многочисленные удары проводом от удлинителя. Ребенку попало по рукам, ногам, телу и лицу. Таким способом Чудаков «воспитывал» подростка.

Чудакова задержали 14 июня и в тот же день его допросили в качестве подозреваемого. Отчим признал все вменяемые ему избиения.

В суде защита Чудакова просила любую другую меру пресечения. Однако суд решил отправить его под арест до 13 августа текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отчим заставлял 13-летнего подростка прилежно учиться, моря его голодом, отвешивая громкие пощечины и заставляя спать на полу.

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