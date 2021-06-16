В Петербурге арестовали отчима, избивавшего 13-летнего подростка

Красногвардейский районный суд заключил под стражу Илью Чудакова — отчима 13-летнего мальчика, который «воспитывал» пасынка физической силой.

Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.117 УК РФ (Истязания). Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

По версии следствия, в период с 31 мая по 7 июня Чудаков избил 13-летнего пасынка в машине по пути к Малоохтинскому проспекту. Мужчина нанес мальчику многочисленные удары проводом от удлинителя. Ребенку попало по рукам, ногам, телу и лицу. Таким способом Чудаков «воспитывал» подростка.

Чудакова задержали 14 июня и в тот же день его допросили в качестве подозреваемого. Отчим признал все вменяемые ему избиения.

В суде защита Чудакова просила любую другую меру пресечения. Однако суд решил отправить его под арест до 13 августа текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отчим заставлял 13-летнего подростка прилежно учиться, моря его голодом, отвешивая громкие пощечины и заставляя спать на полу.