Путин рассказал о единственном обязательстве России перед Украиной

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть всего одно обязательство по вопросу Украины.

По словам Путина, этим единственным обязательством является реализация Минских соглашений. Он отметил, что если Киев готов способствовать этому, то Москва без всякого сомнения пойдет по этому пути. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Глава государства обратил внимание, что в ноябре 2020 года украинская сторона представила свое мнение на реализацию Минских соглашений.

Путин отметил, что Украина первым шагом предложила вернуть свои войска к местам постоянной дислокации. То есть, как пояснил политик, войска Украины должны зайти в Донбасс. Далее Киев предложил закрыть российско-украинскую границу в этой части. Также было предложено провести выборы после этих двух шагов.

Президент РФ добавил, что это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин договорился с Байденом о возвращении послов.