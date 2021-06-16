Путин договорился с Байденом о возвращении послов

Как отметил Путин, он не может назвать конкретной даты возвращения послов РФ и США к работе. Фото: пресс-служба Кремля

Как отметил Путин, он не может назвать конкретной даты возвращения послов РФ и США к работе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским коллегой Джо Байденом о возвращении послов двух стран к работе.

Об этом глава государства заявил в среду, 16 июня, на своей пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

«Что касается возвращения послов в места своей работы – в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского: мы договорились о том, что этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы постоянной», — сказал президент.

Как отметил Путин, он не может назвать конкретной даты возвращения послов РФ и США к работе. По его словам, это вопрос только технического характера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил об отсутствии враждебности на его переговорах с Байденом.