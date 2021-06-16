В Репино доставили двух болеющих нерпенка

В Репино доставили двух болеющих нерпенка
Нерпята нуждаются в заботе людей. Фото: Вконтакте

Оба животных нуждаются в уходе.

В центр ластоногих в Репино доставили двух тяжелых пациентов. Один нерпенок нуждается в помощи, так как истощал, а второй страдает от серьезного заболевания. Обоих нашли на пляжах Ладоги в Ленинградской области. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном паблике центра.

«Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская»,

— рассказывают специалисты.

Эксперты предполагают, что ухудшение здоровьям связано с солнцем – оно негативно сказывается на самочувствии нерп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нерпенок Шлиссик научился разговаривать с чайками.

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