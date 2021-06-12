Нерпенок Шлиссик научился разговаривать с чайками

Нерпенок ровно год назад вошел в семью Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: скриншот "Спасение тюленей"

Нерпенок ровно год назад вошел в семью Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: скриншот "Спасение тюленей"

Нерпенок Шлиссик начал разговаривать с чайкой, которая временами заглядывает в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

А вот его старший собрат Крошик общаться с чайкой пока не научился — может быть, это ему еще предстоит.

«К нам около 2 недель прилетает чайка, и Шлиссик научился подражать ее крику, а когда он был маленький, умел говорить «мяма»,— рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

На видео нерпенок по-чаечьи вскрикивает, а потом начинает хлопать себя по животу ластами. Как пояснили ветеринары, этими жестами он пытается прогнать назойливых наблюдателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте нерпенок Шлиссик отметил первый день рождения с красной рыбой и икрой.