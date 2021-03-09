Нерпенок Шлиссик отметил первый день рождения с красной рыбой и икрой

Нерпенок Шлиссик отметил первый день рождения с красной рыбой и икрой
Нерпенок ровно год назад вошел в семью Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: скриншот "Спасение тюленей"

Нерпа Шлиссик отмечает год проживания в Центре спасения тюленей, а также свой вероятный день рождения. Сотрудники подготовили для него угощения.

В понедельник, 8 марта, любимцу многих петербуржцев преподнесли угощение в виде рыбного тортика с икрой. Он с удовольствием уплетал вкусный подарок после фотосессии.

«Именинник передает всем свои поздравления с 8 марта», — написали в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте»,

Напомним, летом прошлого года нерпенка отпустили в свободное плавание, но он не выдержал одиночества и вернулся к людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ладожском озере в Ленобласти планируется установить домики для тюленей и нерп, сделанные из поликарбоната.

8 марта новости СПб тюлень шлиссик


 

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