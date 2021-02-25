На Ладоге появятся домики для тюленей

На Ладоге появятся домики для тюленей
У тюленей появятся домики. Фото: скриншот "Спасение тюленей"

На Ладожском озере в Ленобласти планируется установить домики для тюленей и нерп, сделанные из поликарбоната.

Изначально в качестве укрытий планировали использовать перевернутые строительные полиэтиленовые ванны, однако они оказались слишком тяжелые и тесные для животных. В результате было решено использовать сотовый поликарбонат.

Как сообщили в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте», пару образцов установили на заснеженном газоне в «Фонде друзей балтийской нерпы», чтобы их протестировали известные петербургские тюлени Крошик и Шлиссик.

«Домики получаются легкие, дешевые, их легко транспортировать по льду в большом количестве, собирать и разбирать, — написали в группе.

Планируется установить домики на заливе и на Ладоге, чтобы проверить их на устойчивость к ветрам. Только после этого можно будет запускать их в серийное производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тюлени Крошик и Шлиссик станут участниками программы по защите своих собратьев. Они помогут создать защиту для тюленей от рыболовных сетей.

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