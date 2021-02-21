Крошик и Шлиссик помогут создать защиту для тюленей от рыболовных сетей

Известные петербургские тюлени Крошик и Шлиссик станут участниками программы по защите своих собратьев. Специалисты планируют создать защиту для тюленей от рыбаков.

Информация об этом появилась в сообществе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте». По словам специалистов, планируется уменьшить количество смертей тюленей от рыболовных сетей. Животные зачастую попадают в орудия рыбаков и не могут из них выбраться.

Помочь специалистам смогут Крошик и Шлиссик. На тюленях проверят специальные защитные решетки, которые позволят спасти животных. Отмечается, что многие рыбаки уже используют подобные меры, однако это еще не массово и гибель морских обитателей сохраняется.

В планы специалистов входит разработка самих решеток. На известных тюленях проверят возможности оборудования, чтобы в последствии помочь другим животным.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские нерпята Крошик и Шлиссик стали блогерами на YouTube.