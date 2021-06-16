В Петербурге развернут почти 700 дополнительных коронавирусных коек

В Петербурге развернут почти 700 дополнительных коронавирусных коек
Мариинская больница. Фото: mariin.ru

Зараженных начнут принимать в Мариинской больнице.

В Санкт-Петербурге с 17 июня прием коронавирусных пациентов начнет Мариинская больница. Там развернули для них 680 коек. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе медучреждения.

«Всего в стационаре перепрофилировано 680 инфекционных коек, в том числе 74 реанимационных»,

— говорится в сообщении.

Также в учреждении продолжать оказывать плановую медпомощь. Это значит, что граждане смогут обращаться за помощью по следующим направлениям: онкология, офтальмология, кардиохирургия, кардиология, урология, гинекология, роботическая хирургия, травматология-ортопедия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Петербурга заболел коронавирусом после вакцинации. Чиновник заявил, что легко переносит коронавирус, поскольку недавно прошел вакцинацию от инфекции.

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