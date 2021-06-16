Вице-губернатор Петербурга заболел коронавирусом после вакцинации

Вице-губернатор Петербурга заболел коронавирусом после вакцинации
Привитый Бондаренко заболел коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. До этого он привился от ковида.

Бондаренко заболел коронавирусом в легкой форме и уже приступил к лечению. Он будет работать удаленно. Как сообщает «Фонтанка», чиновник заявил, что легко переносит коронавирус, поскольку недавно прошел вакцинацию от инфекции. Об этом стало известно сегодня, 16 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших. Петербургский эпидемиолог НИУ ВШЭ Василий Власов выразил свое мнение насчет третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге и Москве. Он полагает, что в текущую волну госпитализировать будут в два раза больше больных.

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