Билан осудил Губерниева и хейтеров Бузовой

Билан осудил Губерниева и хейтеров Бузовой
Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Артист заявил, что становится поклонников артистки, на которую постоянно обрушиваются неприятности.

Певец Дима Билан прокомментировал скандал с участие телеведущего Дмитрия Губерниева и певицей Ольгой Бузовой. Он убежден, что артистка ведет себя достойнее тех, кто постоянно критикует ее. Своим мнением он поделился на своей странице в Instagram.

«Ты растешь на глазах у людей уже много лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. В такие моменты хочется спросить: «Люди, вы что, звери?»»,

— написал он.

Билан убежден, что Бузова постоянно трудится и достойна уважения. Он готов даже стать поклонником ее личности. Напоминаем, Бузова и телеведущий поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,

— спросил Губерниев Бузову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соловьев обрушился с критикой на Бузову после ее конфликта с Губерниевым.

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