Соловьев обрушился с критикой на Бузову после ее конфликта с Губерниевым

Телеведущий Владимир Соловьев высказался по поводу конфликта певицы Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, который произошел в эфире «Матч ТВ».

«У Ольги мания величия. Она считает, что все должны просить у нее прощения. Думает, что не она сама должна вымаливать прощение на коленях у русского народа за всю мерзость и гадость. Как она может требовать что-то от Губерниева? Бузова сама должна извиниться!», — цитирует Соловьева РИА «Новости».

Ранее певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию. Позже Губерниев принес свои извинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.