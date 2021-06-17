Кадыров пригрозил жесткими ограничительными мерами по COVID в Чечне

Население Чеченской Республики должно проявить сознательность и привиться от коронавируса, в противном случае власти прибегнут к жестким ограничениям. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте». Кадыров поручил руководителям секторов в городах и районах республики провести разъяснительную работу с населением.

Глава Чечни отметил, что отказ от вакцинации может привести к «печальным последствиям». И добавил, что в настоящее время в республике привито 142 462 человека, что составляет лишь четверть от общего количества жителей, подлежащих вакцинированию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единственный способ окончательно остановить распространение COVID-19 — это массовая вакцинация.