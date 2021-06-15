В Роспотребнадзоре назвали единственный способ победить COVID

В Роспотребнадзоре назвали единственный способ победить COVID
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Единственный способ окончательно остановить распространение COVID-19 — это массовая вакцинация. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что коронавирус является очень коварной и сложной инфекцией.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, без этого неизбежно повторение массовых вспышек заболеваемости. Граждан призывают привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему обострению сезонных инфекций.

К настоящему моменту мире уже использовано 2 млрд 388 млн 365 тыс. 186 доз различных вакцин от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторая доза вакцины от коронавируса не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заразился COVID-19. Перед прививкой пациента осматривает врач.

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