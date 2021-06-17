Проценко оценил опасения россиян о бесплодии из-за вакцинации от COVID

Проценко оценил опасения россиян о бесплодии из-за вакцинации от COVID
Медик заключил, что абсолютно не понимает, «с чего взят этот вброс». Фото: pixabay.com

Слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему – спекуляция. Такое заявление сделал главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, на данный момент нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт. Препараты от COVID-19 созданы на основе технологий, которые и раньше применялись в медицине.

В прямом эфире в Instagram он подчеркнул, что россияне прививаются от полиомиелита, но при этом не исчезли из-за бесплодия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию. . Специалисты заявили, что подобные слухи о том, что препараты от коронавируса влияют на ДНК, не являются правдивыми.

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