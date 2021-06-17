Ладожское и Онежское озера в тройке лучших направлений для рыбалки

Ладожское и Онежское озера в тройке лучших направлений для рыбалки
Ладожское и Онежское озера в тройке лучших мест для рыбалки. Фото: pixabay.com

После проведенного опроса сервисом бронирования жилья для отдыха TVIL.RU стало известно, на каких водоёмах страны водится больше всего рыбы.

Оказалось, что 30% туристов систематически отправляются на рыбалку на побережье реки Волги. Лучшими местами считаются укромные уголки в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и республике Татарстан.

Однако почетное второе место как лучшее направление для рыбалки заняло Ладожское и Онежское озера в Карелии и Ленинградской области – 14%.

На третьем же месте оказалась морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. 13% туристов свой летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле

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