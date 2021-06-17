Несовершеннолетняя мать забыла младенца в магазине на Есенина

Несовершеннолетняя мать забыла младенца в магазине на Есенина
Малыша нашли в магазине. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга нашли оставленного родителями младенца. Малыша заметили в магазине.

Инцидент произошел в среду, 16 июня. Утром в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что в продуктовом магазине на улице Есенина забыли четырехмесячного мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что младенца оставила 17-летняя мать. Ее местонахождение устанавливается.

Малыша передали бригаде скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино. Сотрудников экстренных служб вызвали прохожие, заметивший мальчика.

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