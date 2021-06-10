Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино

В Купчино прохожие заметили плачущего у окна третьего этажа маленького мальчика, который звал маму. На место вызвали спасателей.

Инцидент произошел в одном из домов на Будапештской улице. Подробности рассказали очевидцы в группе «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик стоял у открытого окна и звал маму. Оказалось, что она ушла в магазин, оставив малыша, но спустя длительное время так и не вернулась. Горожане решили вызвать спасателей и правоохранителей, которые и помогли ребенку.

«Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли мчс и полиция», — рассказали в группе.

В комментариях отметили, что позже мама мальчика все же вернулась домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорске малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна.