Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино

Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино
К указанному дому прибыли спасатели. Фото: скриншот "Новости Купчино"

В Купчино прохожие заметили плачущего у окна третьего этажа маленького мальчика, который звал маму. На место вызвали спасателей.

Инцидент произошел в одном из домов на Будапештской улице. Подробности рассказали очевидцы в группе «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик стоял у открытого окна и звал маму. Оказалось, что она ушла в магазин, оставив малыша, но спустя длительное время так и не вернулась. Горожане решили вызвать спасателей и правоохранителей, которые и помогли ребенку.

«Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли мчс и полиция», — рассказали в группе.

В комментариях отметили, что позже мама мальчика все же вернулась домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорске малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна.

новости СПб открытые окна ребенок


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино
2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей
По программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка
Посуточная аренда квартир в Петербурге перед Евро-2020 подорожала на 10%
В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов
«Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов
Скончалась депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу
Поезд сбил пожилого скутериста в Тосненском районе