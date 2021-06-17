Кредиты, торговля на бирже, «подозрительные операции»: мошенники обогатились на жителях Петербурга на 4,4 млн рублей

Жители Северной столицы по-прежнему регулярно обращаются в полицию, жалуясь на мошеннические действия, из-за которых старики лишаются накоплений. Только за последние сутки стражи порядка зарегистрировали пять таких случаев.

Так, около часу ночи в отдел УМВД России по Центральному району обратилась 64-летняя индивидуальная предпринимательница, живущая на Фурштатской улице. Женщина рассказала, что днем ей на мобильный позвонил незнакомец, представившийся «сотрудником банка», и заявил о попытке оформить кредит на её имя. Для сохранности средств на счету неизвестный предложил перевести деньги на «безопасные счета».

В результате пострадавшая открыла виртуальную сейфовую ячейку в интернете, куда перевела свои сбережения с расчетных счетов нескольких банков. После этого вся сумма, а это 1 млн 257 тысяч рублей, была похищена.

В Приморском районе 80-летний пенсионер с улицы Планерной несколько месяцев, с апреля по июнь, общался с неким «финансистом», который предлагал пожилому петербуржцы быстрый заработок на финансовой бирже. Для этого он убедил мужчину установить на свой компьютер приложение для удаленного администрирования. Таким образом злоумышленник получил доступ к данным банковской карты пострадавшего и списал 661 500 рублей.

Под предлогом защиты от подозрительных операций неизвестный «сотрудник полиции» получил от 77-летней петербурженки, проживающей на улице Маршала Казакова, 1 млн 400 тысяч рублей. А в Невском районе 70-летнего пенсионера по той же причине неизвестным образом уговорили взять кредиты сразу в трех банках. Суммарно пострадавший занял у финансовых организаций 1 млн 100 тысяч рублей. Все эти деньги мужчина направил мошенникам.

Отметим, что по каждому из этих случаев было возбуждено уголовное дело, но вероятность найти преступников довольно небольшая. А надежда на возврат украденных средств, увы, еще меньше.