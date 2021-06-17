ГАТИ «дала добро» на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре

ГАТИ &#171;дала добро&#187; на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре
В Петербурге приступили к реставрации Александро-Невской лавры. Фото: mitropolia.spb.ru

На сегодняшний день организация, выполняющая работы на данном объекте, уже поставила фасадные леса и начала ремонт.

16 июня Государственная административно-техническая инспекция дала разрешающие документы на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, начальник инспекции Олег Зотов заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в данный момент подрядчик уже установил фасадные леса и начал к реставрацию.

Напомним, что Благовещенская церковь является одной из старейших церквей Северной столицы. Ее возвели в 1717-1724 годах на территории Александро-Невской лавры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась реставрация колокольни Никольского собора.

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