В Петербурге началась реставрация колокольни Никольского собора

В Петербурге началась реставрация колокольни Никольского собора
Колокольню отреставрируют к концу 2022 года. Фото: КГИОП

В Северной столице приступили к научной реставрации памятника «Колокольня Николо-Богоявленского морского собора». На реставрацию потратят 113 млн рублей.

Об этом сообщил глава городского комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Сейчас на колокольне завершается установка лесов. Реставраторы уже начали расчищать фасады. На этапе обследования специалисты уже выявили проблемные места. Завершить работы планируется за два года, а снять леса можно будет к концу 2022 года.

Во время реставрации будут восстановлены штукатурные и красочные слои, которые ранее уже пытались восстановить. На капителях колонн, головках херувимов и лепном орнаменте скопилось много грязи. Состояние деревянного фонаря колокольни оставляет желать лучшего. Деревянные элементы рассохлись и начали трескаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года.

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