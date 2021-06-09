Реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года

Работы по реставрации лицевых фасадов зданий на улице Зодчего Росси планируется завершить до конца текущего года. Реставрируемые зданиях входят в состав памятника «Ансамбль улицы Зодчего».

Работы ведутся в здании бывшего Министерства народного просвещения и здании Дирекции императорских театров, где сейчас находится Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Губернатор Александр Беглов назвал улицу Зодчего Росси уникальной. На реставрацию ее фасадов Смольный выделил в этом году более 240 млн рублей.

Уникальность ансамбля заключается в том, что ширина улицы равна высоте ее зданий — 22 метра. А длина самой улицы — 220 метров. Из-за больших размеров реставрация проводится поэтапно.

До конца года также создадут проект реставрации фасада здания Дирекции императорских театров, выходящего на площадь Островского.

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