Реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года

Реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года
Реставрация фасадов на улице Зодчего Росси. Фото: Смольный

Работы по реставрации лицевых фасадов зданий на улице Зодчего Росси планируется завершить до конца текущего года. Реставрируемые зданиях входят в состав памятника «Ансамбль улицы Зодчего».

Работы ведутся в здании бывшего Министерства народного просвещения и здании Дирекции императорских театров, где сейчас находится Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Реставрация фасадов на улице Зодчего Росси. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов назвал улицу Зодчего Росси уникальной. На реставрацию ее фасадов Смольный выделил в этом году более 240 млн рублей.

Реставрация фасадов на улице Зодчего Росси. Фото: Смольный

Уникальность ансамбля заключается в том, что ширина улицы равна высоте ее зданий — 22 метра. А длина самой улицы — 220 метров. Из-за больших размеров реставрация проводится поэтапно.

До конца года также создадут проект реставрации фасада здания Дирекции императорских театров, выходящего на площадь Островского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры.

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