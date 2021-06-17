В Северной столице составят карту газонов

В Северной столице составят карту газонов
В Петербурге сделают карту газонов. Фото: pixabay.com

В Петербурге появится карта газонов. Это сделают затем, чтобы установить для каждой группы газона свой режим косьбы.

В городе на Неве состоялась встреча представителей городского комитета по благоустройству и городских общественных организаций. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на слова заместителя председателя Комитета по благоустройству Оксану Гусеву.

Так, стало известно, что в городе будет создана специальная карта газонов.

На ней газоны будут разделены на типы. При этом для каждой отдельной группы в соответствии с ее особенностями будет установлена определенная частота скашивания травы.

Петербургские газоны Петербурга разделят на партерные, луговые и обыкновенные.

Партерные нужно стричь постоянно. Это позволит не нарушить композицию, частью которой они являются.

Луговые же можно косить лишь раз за сезон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все парковые газоны в центре Северной столицы сделают доступными для отдыха гостей и жителей города. Соответствующее поручение садово-парковым предприятиям дал вице-губернатор Николай Бондаренко.

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В Северной столице составят карту газонов