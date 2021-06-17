На Петербург надвигается аномальная жара

В городе на Неве и Ленинградской области прогнозируют аномальную жару. Довольно теплую погоду обещают в течение недели, сообщает Гидрометцентр.

В Северной столице и по всему региону влияние на погоду оказывает антициклон. Он достаточно медленно, но верно идет с Балтийского моря к центральным районам Европейской России.

Так, уже 18 июня, температура днем будет приближаться к отметке в 30 градусов. При этом уже на выходных она превысит это значение.

Сообщается, что будет превышена норма среднесуточной температуры воздуха на семь градусов, а то и выше.

Такая ситуацию должна будет наблюдаться все семь дней. Кроме того синоптики отмечают, что в эту аномальную неделю могут быть и температурные рекорды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ожидает сухая и теплая погода 17 июня.