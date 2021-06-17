«Никольские ряды» прикрыла коронавирусная инфекция

&#171;Никольские ряды&#187; прикрыла коронавирусная инфекция
"Никольские ряды" закрыты. Фото: Google Maps

Общественное пространство «Никольские ряды» перестало пускать посетителей. Такие сведения появились 16 июня в социальных сетях «ВКонтакте» в группе организации.

По информации из поста, «Никольские ряды» закрылись по техническим причинам.

Однако по сведениям «Фонтанки», работа «рядов» приостановлена в связи с претензиями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями.

Так, ранее на площадке во внутреннем дворе организации транслировались футбольные матчи Евро-2020.

С комитетом по культуре мероприятие было согласовано. Однако в городе установились новые ограничения с 17 июня. Якобы было необходимо согласовать мероприятие с Роспотребнадзором, а потом уже вновь с комитетом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нельзя делать в Петербурге с 17 июня: новые ограничения в инфографика Gazeta.SPb.

коронавирусные ограничения никольские ряды новости СПб


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Никольские ряды» прикрыла коронавирусная инфекция
В Петербурге дополнительный коронавирусные койки развернут в СЗГМУ им. Мечникова
Опустевшие торговые центры: закрыты фуд-корты и островки. В Петербурге ...
В Петербурге достроили здание поликлиники №122: оно заработает уже 18 июня
В Петербурге приставы принудили компанию заплатить 1,5 млн заказчику, ...
Как скандал с Бузовой и Губерниевым разделил российский шоубиз
На КАД на одном из участков перекроют движение на 20 минут
Футболист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера ФК ...