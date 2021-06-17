«Никольские ряды» прикрыла коронавирусная инфекция

Общественное пространство «Никольские ряды» перестало пускать посетителей. Такие сведения появились 16 июня в социальных сетях «ВКонтакте» в группе организации.

По информации из поста, «Никольские ряды» закрылись по техническим причинам.

Однако по сведениям «Фонтанки», работа «рядов» приостановлена в связи с претензиями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями.

Так, ранее на площадке во внутреннем дворе организации транслировались футбольные матчи Евро-2020.

С комитетом по культуре мероприятие было согласовано. Однако в городе установились новые ограничения с 17 июня. Якобы было необходимо согласовать мероприятие с Роспотребнадзором, а потом уже вновь с комитетом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нельзя делать в Петербурге с 17 июня: новые ограничения в инфографика Gazeta.SPb.