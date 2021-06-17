В Петербурге дополнительный коронавирусные койки развернут в СЗГМУ им. Мечникова

В Петербурге дополнительный коронавирусные койки развернут в СЗГМУ им. Мечникова
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Эпидемиологическая обстановка в городе тревожная, так что решено подключать федеральные учреждения.

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией коронавируса. Из-за нестабильной эпидемиологическая обстановки в городе разворачивают дополнительные койки – прием больных начала Мариинская больница, где появилось еще 680 инфекционных мест.

Всего в городе развернуты более 8,8 тысячи коек для коронавирусных больных. Задействованы мощности 11 городских стационаров, одного федерального учреждениях и двух детских. С 18 июня появятся дополнительные места – часть из них в городской больнице №33 в Колпино. Также со следующей недели начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек.

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